В Риге с 1 сентября увеличится количество рейсов на некоторых маршрутах общественного транспорта

В Риге с 1 сентября будет увеличено количество рейсов общественного транспорта по нескольким маршрутам. Об этом агентству LETA сообщила руководительница отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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С 1 сентября в рабочие дни будет увеличено количество рейсов на 1-м трамвайном, 3-м и 14-м троллейбусных маршрутах, а также на 22-м, 25-м, 37-м, 41-м и 53-м автобусных маршрутах.

С 3 сентября будет увеличено количество рейсов в выходные дни на 1-м трамвайном маршруте, а также на 15-м и 19-м троллейбусных маршрутах.

С окончанием пляжного сезона с 1 сентября автобусы 30-го маршрута, как и ранее, будут курсировать только по будням, автобусы номер 29 будут ходить по маршруту "Межциемс-Вецмилгравис", также изменения будут внесены в 36-й автобусный маршрут по рабочим и выходным дням и в 31-й автобусный маршрут в выходные дни.