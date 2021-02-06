В Риге с помощью дрона выявят самовольно протянутые между домами провода и демонтируют их

Строительное управление города Риги в феврале начнет целенаправленную проверку воздушных линий электронной связи, чтобы выявить те сети, которые когда-то были проведены без строительной документации, согласованной в Строительном управлении или другом учреждении. Владельцев воздушных линий предупредят о том, что все незаконные сети должны быть демонтированы.

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Как пояснили Delfi в Рижской думе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов уже в течение многих лет, установка новых воздушных кабельных линий в Риге запрещена, предусматривая только подземные кабельные решения. Хотя в некоторых случаях установка воздушных линий когда-то была проведена на законных основаниях, согласно информации, имеющейся у Строительного управления, в городе существует достаточно большое количество бесхозных воздушных линий или линий, не имеющих необходимой документации.

"Учитывая, что такие воздушные линии не только усложняют восприятие городской среды, но также могут представлять угрозу безопасности в определенных ситуациях, Строительное управление, взаимодействуя домоуправами и держателями сетей электронной связи, начнет выявлять не соответствующие нормативному регулированию воздушные линии и демонтировать их", — говорится в заявлении.

Стройуправа проведет обследование воздушных линий электронной связи в городе с помощью беспилотного летательного аппарата (дрона), сопоставив полученные данные аэрофотосъемки с информацией, имеющейся в делопроизводстве Стройуправы. Улица Кришьяниса Баронса станет одной из первых, где будет проводиться обследование воздушных линий.

Держатели незаконных или не соответствующих нормативным актам воздушных линий должны будут демонтировать их в течение 30 дней, в свою очередь демонтаж бесхозных воздушных линий будет осуществляться самим Строительным управлением.