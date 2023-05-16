В Риге с рельсов сошел 1-й трамвай; движение уже восстановлено
Foto: LETA

В столице с рельсов сошел трамвай 1-го маршрута, подтвердило агентству LETA предприятие Rīgas satiksme. Это привело к остановке трамвайного движения на улице Ропажу в направлении Юглы.

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Rīgas satiksme пообещало, что движение трамваев на этом участке маршрута будет восстановлено в течение часа.

Около 12.00 предприятие сообщило, что трамвайное движение восстановлено.

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