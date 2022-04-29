В Риге салон красоты бесплатно обслуживает беженцев из Украины: спрос большой, а финансов мало

Для того, чтобы помочь беженцам из Украины, салон красоты Nevi в Риге решил предложить бесплатные стрижку и маникюр украинским клиентам. Однако сейчас спрос на эти услуги выше, чем финансовые возможности компании. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу "4-я студия" на Латвийском телевидении (LTV).

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С началом войны сотрудники Nevi начали думать, как поддержать людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством. Миссия по оказанию помощи началась с принятия на работу двух украинских специалистов в сфере красоты. Так и возникла идея: три дня в неделю беженцы могут сделать бесплатную стрижку или воспользоваться услугами мастера маникюра совершенно безвозмездно. Сейчас бесплатными сервисами в салоне воспользовались не менее 25 семей, в том числе 12 детей.

Парикмахер Оксана Гайдамак стала одной из украинок, которую взяли на работу в салон. По ее словам, украинки всегда хотят хорошо выглядеть. Между тем, представительница Nevi Сигне Юсупова заметила, что украинки, у которых были длинные волосы, стригутся очень коротко.

Клиентка салона Марина рассказала журналистам LTV, что она покинула Украину вместе с мамой, они прибыли в Латвию месяц назад. Женщина призналась, что пережила сильнейший страх, тревогу и шок. Из-за стресса у нее начали выпадать волосы. Сейчас Марина ищет работу, поэтому была очень рада возможности получить бесплатную стрижку. По словам Марины, это придает сил и заставляет не терять веру в то, что все будет хорошо.

Бесплатные услуги красоты в салоне предоставляются уже две недели. Работа парикмахера и мастера по маникюру в благотворительные дни оплачивается из кармана предпринимателя. Однако теперь в салоне поняли, что спрос гораздо выше финансовых возможностей компании.

Сигне Юсупова призналась, что она обратилась за помощью в благотворительную организацию Ziedot.lv, надеясь на небольшое финансирование для оплаты труда украинского парикмахера и продолжения предоставления бесплатных услуг для беженцев. Ей отказали.

Как пояснила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, организация, в первую очередь, собирает пожертвования для Украины и большая часть собранных денег идет именно на помощь этой стране. Украинским беженцам в Латвии выдается подарочная карта в торговый центр на 50 евро, подарочная карта в продуктовый магазин и так называемая банковская карта. Таким образом было потрачено более миллиона евро, указала Диманта. Представительница организации не уверена, что жертвователи будут готовы направить свое финансирование на одну парикмахерскую.

Рижская пока не запланировала финансовую поддержку оплаты услуг для предпринимателей, которые добровольно помогают украинским беженцам. И на государственном уровне не предусмотрено дополнительное финансирование для таких компаний.

"Если мы решили систематически отдавать свое время, энергию и свои деньги, нам нужно планировать это время, свои силы и свои деньги. Мы не можем перепрыгнуть, извините, через свою голову. Нужно планировать и понимать", — указала зампредседателя Комитета по социальным вопросам Рижской думы Иева Бранте.

В свою очередь, Диманта подчеркнула, что если помочь конкретной парикмахерской, нужно будет помогать всем парикмахерским и кафе, которые бесплатно оказывают услуги для беженцев.

В Рижской думе посоветовали написать заявление в муниципалитет с просьбой помочь, а в Ziedot.lv рекоммендовали обратиться за поддержкой к обществу. Тем временем, согласно подсчетам салона, в месяц благотворительная акция обходится в неполных 2000 евро.