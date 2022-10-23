В Риге шествие в поддержку женщин Ирана собрало 40 человек, в Берлине - 80 тысяч

В субботу, 22 октября в центре Риги состоялось шествие активистов иранской диаспоры и молодежной организации "Protests" в поддержку иранских женщин и освободительного движения. Акция собрала около 40 участников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Участники шествия в Риге, начавшегося и завершившегося в Верманском саду, скандировали протест Ирана лозунги "Сестра Амини" и "Sieviete, brīvība, dzīvība" ("Женщина, свобода, жизнь") на латышском, английском и персидском языках.

Латвийская молодежная организация "Protests" основана в 2019 году и регулярно проводит массовые мероприятия, пытаясь привлечь внимание общественности и политиков к различным политическим темам, особенно в отношении прав человека, окружающей среды и социальной справедливости.

Участники мероприятия в Риге выступают "за борьбу освободительного движения против авторитарного режима в Иране, который не только жестоко угнетает граждан и курдское меньшинство, но и частвует в преступной войне России в Украине, поставляя для РФ беспилотники и предоставляя иранских инструкторов", сообщают организаторы акции.

Помимо Латвии в раличных странах мира в субботу тоже состоялись акции в поддержку протестующих в Иране, где второй месяц идут массовые акции против режима. В частности, в Берлине в митинге приняли участие около 80 000 человек, сообщает Deutsche Welle. Участники шествия несли флаги Курдского автономного района Ирака и плакаты с лозунгами "Women Life Freedom" ("Женщины, жизнь, свобода"). Организатором акции выступило одноименное движение.

Oh wow Berlin. Heute größte Solidaritätsveranstaltung in Europa für die Menschen im #Iran, die gerade ihr Leben auf den Straßen Irans riskieren, für ihre Freiheit. Diese Bilder werden sicher im Iran ankommen. #IranBerlinRally22 #IranProtests22 pic.twitter.com/3WWviUXSZN — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) October 22, 2022

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране не утихают с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.

Власти Ирана жестоко подавляют протесты

Власти страны продолжают жестоко подавлять протесты, называя их организованными из-за рубежа. По данным СМИ, на середину октября были арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов: активисты женского движения, деятели искусств, оппозиционные политики, спортсмены, студенты.

В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране, а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 200 человек, в том числе 23 ребенка.