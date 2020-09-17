В Риге школьники, которые учатся удаленно, будут получать продовольственные пакеты
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Временная администрация Рижской думы постановила сегодня покрывать расходы на питание тех школьников, которые учатся удаленно, раздавая им продовольственные пакеты.

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Заниматься комплектацией и доставкой пакетов будут школы совместно с предприятиями, оказывающими в школах услуги общепита.

Стоимость содержимого пакетов не должна превышать стоимость школьного обеда - 1,42 евро.

Из бюджета самоуправления будут покрываться дополнительные расходы на покупку дезинфицирующих средств и дополнительные затраты на рабочую силу, связанные с особыми мерами эпидемиологической безопасности при комплектации продовольственных пакетов.

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LETA

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LETA

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