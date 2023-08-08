В Риге штрафуют автомобилистов, "спрятавшихся" от стихии под мостами. Можно ли оспорить штрафы?

Владельцы автомобилей, "спрятавшихся" в Риге от стихии, обрушившейся на страну в понедельник, 7 августа, в местах, непредусмотренных для стоянки машин, получают штрафы за парковку в неположенном месте. Об этом сообщил в Facebook депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"). Портал Delfi выяснил в Рижской муниципальной полиции, что грозит автомобилистам.

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"Сегодня уже поступают сигналы о том, что муниципальная полиция с утра провела рейды и оштрафовала машины, которые прятались под мостами. Это возмутительно. Я уже написал депутатский запрос с вопросом — правда ли это. И если правда, то с требованием аннулировать все эти штрафы. Считаю такие действия антинародными и негуманными. Люди в экстренных условиях остались наедине с собой. Кому и надо выписать штраф — это руководству думы, которое, можно сказать, бросило людей в беде наедине со стихией", — написал в Facebook Константин Чекушин. Также оппозиционный депутат Рижской думы призвал горожан сообщать ему о выписанных штрафах.

В свою очередь, заместитель начальника Рижской Муниципальной полиции Андрей Аронов заверил Delfi, что стражи порядка обязательно рассмотрят все поступившие жалобы на выписанные в такой ситуации штрафы, но будут принимать решение, учитывая обстоятельства. Замначальника Рижской Муниципальной полиции подчеркнул, что у всех есть право подать жалобу, описав обстоятельства, при которых было совершено нарушение.

Закон, по словам Аронова, предусматривает ситуации, когда нарушитель не мог в силу сложившихся условий, не совершить нарушение, что является смягчающим обстоятельством. В ситуации, когда водитель действительно спасался от стихии, штраф может быть не применен, дело обойдется, например, предупреждением.

По словам Аронова, если бы в Риге шел град, как в Добельском крае, то экипажи полиции, увидев машину, припаркованную под мостом, не предъявили бы водителю претензии, войдя в положение. Однако есть и ситуации, которые сложно интерпретировать однозначно как действия, связанные со спасением от стихии. Аронов отметил, что некоторые "оштрафованные" автомобили были припаркованы, например, под мостом у торгового центра Domina утром вторника, 8 августа, когда стихия отступила и прогноз погоды не свидетельствовал о возвращении урагана.