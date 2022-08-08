В Риге смогут обеспечивать прием новых украинских беженцев

4 августа Комиссия по гражданской обороне города Риги утвердила порядок, согласно которому новые военные беженцы из Украины, въехавшие в город, будут обеспечены размещением в туристических общежитиях. В будущем самоуправление сможет предоставлять жилье на более короткий срок и за более высокую плату. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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С 1 июля вступили в силу поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, которые установили более низкие расходы на размещение беженцев в туристических объектах. В Риге только четыре турбазы согласились разместить беженцев за установленную правительством сумму — не более 100 евро в месяц за первого человека, 50 евро за каждого последующего человека, но не более 300 евро за жилье.

На этих условиях в Риге можно разместить 100 человек, и все места оказались заняты. Именно поэтому Рижское самоуправление в начале июля объявило, что больше не будет размещать в городе новых беженцев.

Самоуправление обязалось до конца августа покрыть разницу в стоимости проживания, которую не оплачивает государство, в туристических общежитиях, где размещались беженцы из Украины до 1 июля, чтобы люди не теряли приют. В настоящее время в туристических базах Риги размещено около 1050 человек, прибывших в город до 1 июля. Рижское самоуправление тратит на их содержание порядка 300 тысяч евро в месяц.

Ежедневно около 100 человек обращаются в отделение Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Рижском центре поддержки гражданского населения Украины на улице Калькю, 1 с просьбой о размещении. Им предлагают жилье в других самоуправлениях, но и там свободные места доступны лишь для нескольких десятков человек.

С 20 июля условия проживания изменились. Утвержденные изменения в правилах Кабинета Министров (МК) предусматривают повышенную компенсацию за меньший срок проживания до 60 дней, но только при достижении 80% от реально возможного количества граждан Украины, размещенных в самоуправлении, и невозможности предоставить жилье в другом муниципалитете. При аренде жилья на срок до 60 дней, когда самоуправление заключает договор с арендодателем, государство компенсирует до 600 евро в месяц, за другие места проживания — до 15 евро на человека в сутки на срок до 60 дней. Чтобы началось заселение лиц на таких условиях, муниципалитет должен принять отдельное решение в соответствии с правилами Кабинета министров.

Комиссия по гражданской обороне приняла решение начать размещение украинских граждан в Риге на срок до 60 дней и согласовала порядок организации этого процесса совместно с ГПСС в соответствии с регламентом Кабинета министров. Важно отметить, что жилье на срок до 60 дней будет доступно в Риге только в том случае, если в других самоуправлениях Латвии нет свободных мест для проживания на срок до 120 дней.