В Риге снег убирали всю ночь, однако движение может быть затруднено
Foto: LETA

В Риге минувшей ночью шел снег и работала снегоуборочная техника, однако, несмотря на это, утром движение в столице может быть затруднено, особенно в Пардаугаве, сообщили в Рижской думе.

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В Риге снег пошел около часа ночи, в Пардаугаве по-прежнему он продолжается, расчищенные улицы снова в снегу, также его ветром сдувает на проезжую часть. В Курземском районе по-прежнему сильный снегопад, в свою очередь, в остальных районах - ситуация получше - снегопад прекратился около 6 часов утра, проезжую часть покрывает небольшой слой мокрого снега, который исчезнет вместе с интенсивным движением.

Снегоуборочная техника на улицах столицы работает с двух часов ночи. В ночное время улицы и мосты обрабатывали дважды. "Все рижские мосты очищены и условия езды на них хорошие. Продолжается работа над приведением в порядок 1600 остановок, а также расчистка велосипедной инфраструктуры", - сообщили в Рижской думе.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Водителей призывают своевременно планировать маршруты и время, а также быть осторожными и выбирать соответствующий погодным условиям стиль вождения.

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