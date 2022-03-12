В Риге снова открывается рынок Калнциемского квартала
Foto: F64

12 марта в Риге возобновляет работу рынок Калнциемского квартала (Kalnciema kvartāla tirgus). В течение последнего времени из-за связанных с Covid-19 ограничений он действовал на территории Агенскалнского рынка.

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Рынок Калнциемского квартала открывается каждую субботу, мероприятия на нем проходят с 10 до 16 часов. За последние 15 лет рынок стал важной частью жизни Пардаугавы и центра Риги: здесь не только представлены местные производители и торговцы, но и регулярно проходят концерты, дискуссии и прочие связанные с культурой мероприятия.

В марте на рынке пройдет множество мероприятий, от музыкальных до гастрономических.

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