В Риге сортируют менее четверти отходов — но это уже лучше, чем годом ранее

В 2021 году объем сортированного мусора вырос с 20% до 24% — за год это позволило жителям сэкономить 9,5 миллионов евро, на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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За 2021 год в Риге появилось 2400 новых контейнеров для раздельного сбора упаковки, 1200 новых контейнеров для стеклянной тары и 1500 новых контейнеров для биоразлагаемых отходов.

Цифры говорят о том, что рижане готовы сортировать мусор и все чаще согласны с тем, что это — необходимо и в порядке вещей, считает руководительница рабочей группы Рижской думы по сокращению количества отходов Маирита Лусе.

Установка контейнеров для раздельного сбора и вывоз сортированного мусора — бесплатны в отличие от контейнеров с нерассортированным бытовым мусором.

Каждый контейнер с правильно отсортированным мусором уменьшит общий счет дома примерно на 23 евро в зависимости от тарифов конкретного управляющего, напоминает самоуправление.

До 40% всего мусора подходит для контейнеров с биоразлагаемыми отходами, еще 30% можно сдавать в контейнеры для упаковки.

В скором времени возле жилых домов с определенным количеством квартир станет обязательным наличие контейнеров для отдельного сбора стеклянной тары и упаковки смешанного типа, рассказала Лусе. Также в самоуправлении уже проектируют восемь пунктов сбора сортированного мусора, расширяют сеть общественных пунктов сортировки и организуют вывоз крупногабаритных отходов.

Уже сообщалось, что один из приоритетов Риги — стать "Zero Waste городом" — городом без отходов.