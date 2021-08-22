Сегодня в рамках 41-х Международных ганзейских дней в Риге состоится Ганзейский рынок, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Ганзейский рынок будет проходить на Ратушной площади, у подножия рижской церкви Святого Петра, в Верманском саду и на Эспланаде.

На рынке можно будет приобрести изделия ремесленников и кулинаров.

В ярмарке примут участие шесть ганзейских городов Латвии — Рига, Лимбажи, Кулдига, Цесис, Страупе и Кокнесе.

41-е Международные Ганзейские дни проходят при поддержке Рижской думы и организуются управлением образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с культурными учреждениями столицы.