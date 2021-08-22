В Риге состоится Ганзейский рынок
Foto: DELFI

Сегодня в рамках 41-х Международных ганзейских дней в Риге состоится Ганзейский рынок, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ганзейский рынок будет проходить на Ратушной площади, у подножия рижской церкви Святого Петра, в Верманском саду и на Эспланаде.

На рынке можно будет приобрести изделия ремесленников и кулинаров.

В ярмарке примут участие шесть ганзейских городов Латвии — Рига, Лимбажи, Кулдига, Цесис, Страупе и Кокнесе.

41-е Международные Ганзейские дни проходят при поддержке Рижской думы и организуются управлением образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с культурными учреждениями столицы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения