Сегодня в рамках 41-х Международных ганзейских дней в Риге состоится Ганзейский рынок, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.
Ганзейский рынок будет проходить на Ратушной площади, у подножия рижской церкви Святого Петра, в Верманском саду и на Эспланаде.
На рынке можно будет приобрести изделия ремесленников и кулинаров.
В ярмарке примут участие шесть ганзейских городов Латвии — Рига, Лимбажи, Кулдига, Цесис, Страупе и Кокнесе.
41-е Международные Ганзейские дни проходят при поддержке Рижской думы и организуются управлением образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с культурными учреждениями столицы.