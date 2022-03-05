В Риге состоится шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В субботу, 5 марта, в Риге состоится шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина", сообщили представители общества "Латвийский гражданский альянс".

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В шествии приглашаются принять участие все, кто желает выразить осуждение войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным на Украине, и поддержать борьбу украинского народа за сохранение свободы и демократии.

"Сила Латвии — наши люди. Мы доказали, что нам небезразлично происходящее на Украине, пожертвовав деньги, вещи и время. Но сейчас не менее важно объединиться и продолжать демонстрировать общественную поддержку украинскому народу. Вспомним, как важна была такая поддержка для нас самих в борьбе за независимость. Объединим наши усилия, чтобы наша поддержка была услышана на Украине, а наше осуждение — в Кремле", — призвала организатор мероприятия, лидер "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга.

Шествие начнется от посольства Украины, где перед собравшимися выступят Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Максим Егоров и другие. Затем участникам предлагается продолжить акцию поддержки Украины и выразить осуждение действиям Путина у посольства России.

Участникам шествия предлагается взять с собой флаги Украины и Латвии или использовать предметы одежды цветов флага Украины. Организаторы также призывают людей запечатлеть событие на фото или видео и разместить записи и снимки в социальных сетях.

Мероприятие начнется в 11:00. Актуальная информация о шествии будет размещаться на странице общества "Латвийский гражданский альянс" в Facebook.

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