В Риге состоится симпозиум по устойчивости НАТО

На следующей неделе в Риге пройдет симпозиум НАТО по устойчивости "Устойчивость в эпоху потрясений", организованный штаб-квартирой НАТО в сотрудничестве с Союзным командованием по трансформации, сообщила представитель Минобороны Даниэла Райхенбаха.

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Симпозиум НАТО по устойчивости в этом году соберет гражданских и военных лидеров, политиков и экспертов из более чем 250 государств-членов и партнеров НАТО. Он пройдет с 25 по 27 апреля.

Первый симпозиум НАТО по устойчивости прошел в 2022 году в Варшаве.