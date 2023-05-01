В Риге состоится велозаезд "Критическая масса"

Сегодня в 13:00 в Риге состоится традиционный велозаезд "Критическая масса", цель которого — напомнить политикам о проблемах с велосипедной инфраструктурой в столице, сообщают организаторы в социальной сети "Facebook".

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Во время заезда организаторы просят участников держаться правой стороны проезжей части и не выезжать на встречную полосу и тротуары, держаться ближе друг к другу, чтобы не могли проехать автомобили, но пропускать оперативный транспорт и по возможности не мешать общественному транспорту и пешеходам.

Также организаторы просят участников не совершать резких маневров, предупреждать о том, что они собираются остановиться или повернуть, и не ввязываться в конфликты.

Велозаезд начнется у театра "Dailes".

Акция "Критическая масса" традиционно собирает несколько тысяч велосипедистов.