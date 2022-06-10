В Риге состоятся мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида
Foto: LETA

На следующей неделе, 14 июня, в Риге пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству LETA в департаменте по связям Рижской думы.

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В церкви Св. Иоанна состоится концерт "Будет вечный мир", посвященный памяти жертв коммунистического геноцида, с участием Рижского камерного хора "Ave Sol", оркестра "Рига" и солистов Анды Эглите и Мартиньша Звигулиса.

В Большом зале Рижского центра культуры и народного искусства "Малая гильдия" состоится концерт "Звуки тишины", на котором выступят смешанный хор "Sonore", гитарист и композитор Каспарс Земитис. Мероприятие можно будет посмотреть онлайн.

В церкви Св. Петра состоится концерт памяти жертв коммунистического геноцида и войны на Украине. Там выступит Литовский государственный хор "Vilnius" и Государственный академический хор "Latvija" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Мариса Сирмайса.

С 14 по 17 июня на сайте "Малой гильдии" можно будет посмотреть документальный фильм "Город солнца" латышского режиссера Ромуалда Пипарса, премьера которого состоялась в 1990 году.

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