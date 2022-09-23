В Риге состоятся ярмарка, концерты и творческие мастерские, посвященные Дню Микелиса

В конце недели рижан и гостей города приглашают на празднования Дня Микелиса, посвященному урожаю. В субботу, 24 сентября, на Домской площади состоится традиционная ярмарка Дня Микелиса, а 25 сентября состоится праздник яблочного урожая в парке Дворца "Зиемельблазма". В четверг, 29 сентября, в центре культуры и отдыха "Иманта" можно будет принять участие в работе творческих мастерских.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время ярмарки Дня Микелиса на Домской площади от с 09.00 до 17.00 все желающие смогут купить дары осеннего урожая и изделия мастеров прикладного искусства. Можно будет купить тыквы и различные овощи, выращенные в Латвии, корзины с яблоками и грушами. Хозяйки предложат свои варенья, сыры, домашний хлеб и пряники. Будет возможность попробовать и приобрести мед, копчености и рыбу. Ремесленники предложат трикотажные, этнографические и современные изделия из льна, керамику, украшения, изделия из дерева и многое другое.

С 10.00 до 16.00 на Домской площади будут играть музыканты. Выступят фольклорный ансамбль Laiksne, духовой оркестр Fanfara, оркестр Rīga, духовой квинтет Acumirkli, рижский ансамбль ливийской песни "Līvlist", детский танцевальный коллектив Teiksmiņa, молодежный танцевальный ансамбль Dancītis, танцевальный ансамбль среднего поколения Sidrabi, танцевальный ансамбль Marmale и ансамбль народного танца Liesma. Программу закроет музыкальное объединение "Ballīšu kvartāls".

Воскресенье, 25 сентября, с 12.00 до 18.00 всех приглашают на празднование Дня Микелиса в парк Дворца "Зиемельблазма" в Вецмилгрависе. Посетителей порадуют выступления самодеятельных коллективов, концерты профессиональных музыкантов, творческие мастерские, яблочные дегустации, различные аттракционы и веселые развлечения. Тематика праздника — яблоки. Участие в концерте примут танцевальные коллективы Bitīte, Ziemeļblāzma и Auda, детские вокальные ансамбли Momo и Poppy, группа Santehniķi, Юрис Каукулис, Джонни Саламандерсs и постфолк-группа Rikši. Об атмосфере праздника позаботится ведущий — актер театра Дайлес Имантс Страдс.

В четверг, 29 сентября, с 17.00 День Микелиса можно будет отметить в центре культуры и отдыха "Иманта" вместе с художницей Инарой Гауей. В творческих мастерских можно будет создать корзину осенней радостей. Это будет пространственный коллаж, для создания которого потребуются навыки старых мастеров, умение использовать вторично материалы и творческие идеи. Чтобы принять участие в творческой мастерской, нужно подать заявку заранее, написав на э-почту imanta@riga.lv или позвонив по телефону +371 67181937.