В Риге срочные ремонтные работы необходимы в 240 многоквартирных домах

В настоящее время в Риге срочный ремонт требуется 240 многоквартирным домам, заявила начальник управления хозяйственного обслуживания департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингрида Мутянко на заседании комитета по жилищным вопросам и окружающей среде.

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В срочных ремонтных работах нуждаются 240 домов, а еще 300 домов могут достичь критического состояния в ближайшее время, сообщила она. В то же время Мутянко указала, что ответственность за безопасность домов несет не только самоуправление, но и частные лица, которым принадлежат квартиры.

В этом году самоуправление вложило средства в ремонт 56 муниципальных квартир. Ремонт еще необходим в 213 квартирах, и ориентировочная стоимость этих работ составляет 1 млн евро, однако проведение ремонтных работ тормозит нехватка средств.

В конце заседания депутат Валдис Гаварс призвал коллег обсудить ситуацию в доме на улице Лимбажу, где в начале недели произошло обрушение конструкций, чтобы не допустить подобных ситуаций в других домах.

Глава комитета Эдмунд Цепуритис отметил, что этот вопрос планируется обсудить на другом заседании, пригласив на него представителей Rīgas namu pārvaldnieks.