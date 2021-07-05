В Риге столбики на дорогах мешают "скорой" попасть к больным

В столице столбики, которые ограничивают велополосы, защищают пешеходов и велосипедистов, подчеркивают в думском Департаменте сообщения. Медики Службы неотложной медицинской помощи говорят: сейчас по дороге на вызов нужно потратить время, чтобы не завернуть на улицы со столбиками, потому что по ним при потоке транспорта не проехать, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

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Как пишет портал rus.lsm.lv, c тех пор, как в Риге появились столбики, медики "скорой" все чаще объезжают поток машин по тротуару. И встать у здания, из которого поступил вызов, все сложнее. Из-за столбиков медикам иногда приходится выходить из машины не в нужной точке.

Эрвин Шматченко, помощник врача "скорой", рассказал: "Экипировка очень тяжелая, и еще параллельно с адреса вызова часто надо не только экипировку нести, но и самого пациента".

"Непонятно, как нам надо ехать на адреса, где мы можем поставить свои машины, можем ли мы на эти столбики, так сказать, наехать, если нам нужно. Это, конечно, вызывает возмущение работников", — отметила руководитель службы Лиене Ципуле.

В Департаменте сообщения говорят: спасатели могут наезжать на столбики.

Медики указывают, что особенно столбики мешают на улице Бруниниеку, где две велополосы. Одну отделяют столбики, вторую — барьер. Раньше здесь водитель на оперативном транспорте мог проехать по тротуару. Но теперь это невозможно. Поэтому бригады, например, стараются избегать этой улицы.

В Департаменте сообщения отрицают, что столбики осенью уберут — они останутся и на зиму. В ведомстве говорят, что, возможно, надо будет искать новое решение, чтобы места, которые столбиками огорожены, чистить от снега.