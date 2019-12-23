В Риге строители грозят 1 января закрыть трамвайное движение по Брасскому мосту

Из-за невозможности сработаться с департаментом сообщения Рижской думы и договориться о проведении работ по консервации Брасского моста ООО Kauno tiltai грозит с 1 января 2020 года закрыть трамвайное движение на мосту, сообщили в Рижской думе.

Как сообщалось, весной, после начала реконструкции Брасского моста, ответственные службы констатировали, что проект реконструкции разработан так, что после окончания ремонта несущая способность моста будет недостаточной для низкопольных трамваев. В результате Рижской думе предстояло принять решение — дополнить имеющийся строительный проект или строить мост заново.

В сентябре этого года было достигнуто соглашение, что реконструкция моста будет продолжена в рамках существующего разрешения на строительство, новая закупка проводиться не будет и работу продолжит уже нанятый строитель — литовское предприятие Kauno tiltai.

Теперь же руководство предприятия обратилось к мэру Риги Олегу Бурову и ООО "Ригас сатиксме", указав на то, что предприятие уже дважды подавало департаменту предложение для проведения ценового опроса о работах по консервации моста, однако приглашения к заключению договора до сих пор не получено.

По словам строителей, представители департамента "не заинтересованы в соблюдении сроков строительства". Kauno tiltai выполняет все работы в соответствии с графиком, а департамент постоянно опаздывает с выполнением своих заданий.

Согласно графику работ, работы по консервации путепровода должны были завершиться до конца декабря, однако они еще не начаты.

Поскольку предприятие Kauno tiltai является ответственным за стабильность и безопасность моста, правление компании заявило, что, если до 1 января дума не подаст информацию о начале работ по консервации или мониторингу технического состояния моста, предприятие закроет Брасский мост для движения любого вида транспорта, включая общественный. В свою очередь, если самоуправление не согласиться на перекрытие моста для всех видов транспорта, Kauno tiltai "вернет мост самоуправлению", правда, без установленных во время строительства технических средств для организации дорожного движения.

Мэр Риги Олег Буров на данный момент находится в отпуске, а вице-мэр Друвис Клейнс — на больничном, поэтому обязанности мэра исполняет его заместитель Анна Владова. В ее ведении находится также департамент сообщения.

Владова заявила, что она займется решением проблем и сделает все для предотвращения перекрытия моста.

В свою очередь представитель департамента сообщения Илзе Диманте заявила агентству LETA, что 4 декабря департамент получил утвержденную Государственным бюро по контролю за строительством документацию о переносе трамвайных путей ближе ко внешней стороне Брасского моста, которая включает также решения, касающиеся подготовки объекта к зимнему сезону.

11 декабря департамент начал исследование рынка, чтобы выяснить, в какую сумму обойдется проведение дополнительных работ, в том числе перенос трамвайных путей и подготовка путепровода к зиме.

Департамент сообщения проводил исследование рынка дважды, потому что считает, что Kauno tiltai просит за свои услуги намного больше денег, чем они стоят на самом деле.

На данный момент департамент проводит исследование рынка уже в третий раз, обратившись к большему числу претендентов, чем ранее. Исследование департамент обещает завершить до 30 декабря.

На вопрос о том, почему департамент проводит ценовой опрос, если есть соглашение о том, что работы продолжает Kauno tiltai, Диманте ответила, что расценки на отдельные работы в договоре не указаны, поэтому департамент должен убедиться, что "предлагаемые цены обоснованы и отвечают финансовым возможностям".