В Риге троллейбусы 4 и 19 маршрута начнут ездить быстрее: им позволят не останавливаться на светофоре

Чтобы повысить скорость троллейбусов 4-го и 19-го маршрутов, Rīgas satiksme в сотрудничестве с Департаментом сообщения Рижской думы установило детекторы движения троллейбусов на светофоре на пересечении улиц Саулкалнес и Картупелю, что обеспечит равномерное движение общественного транспорта без необходимости останавливаться на светофоре.

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Как сообщили Delfi в Рижской думе, Rīgas satiksme в сотрудничестве с Департаментом сообщения осуществило разнообразные улучшения для ускорения движения 4-го и 19-го троллейбусов, например, сделана полоса общественного транспорта перед въездом на круговую дорогу ул. Мукусалас, улучшено преимущество троллейбусов на пересечении улиц Грауду, Саулкалнес и Малу, создана полоса общественного транспорта при выезде на Карля Улманя гатве в направлении из центра города.

В свою очередь, в 2021 году на пересечении улиц Грауду и Валдекю планируется установить транспортные детекторы и внедрить адаптивный план сигналов светофора с целью повышения безопасности движения и облегчения транспортного потока.

Для обеспечения равномерного движения общественного транспорта без необходимости дополнительной остановки на светофоре, с 1 февраля будет закрыта обстановка общественного транспорта "Улица Картупелю". Таким образом, чтобы добраться до желаемого пункта назначения, пассажиры, едущие в направлении улиц Юглас и Петерсалас, смогут использовать остановки "Улица Саулкалнес" и "Улица Тадайкю" в пределах одного квартала без необходимости пересекать дополнительные улицы или перекрестки, не создавая дополнительных рисков безопасности. В свою очередь, в направлении пункта назначения "Зиепниеккалнс" можно будет использовать остановки "Улица Саулкалнес" и "Улица Грауду".

Также с 1 февраля остановка 19-го троллейбуса "АО Дзинтарс" будет переименована и в дальнейшем будет называться "Дзинтарс".