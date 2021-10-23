В Риге у здания Кабмина прошла акция против введенных на время локдауна ограничений

Сегодня в Риге у здания кабинета министров прошла очередная протестная акция. На месте собрались около 50 человек, которые выступили против введенных на время локдауна ограничений.

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Уже сообщалось, что на этой неделе правительство решило ввести строгие ограничения по всей стране до 15 ноября, чтобы остановить быстрое распространение Covid-19 и сократить количество госпитализированных пациентов.

Недовольные ограничениями пришли в субботу к зданию Кабинета министров, чтобы выразить возмущение происходящим. Опубликованные в интернете материалы и свидетельства очевидцев показывают, что возле здания правительства протестовали несколько десятков человек.

Уже сообщалось, что до 15 ноября все магазины, кроме тех, где будут продаваться товары первой необходимости, будут закрыты, а жители смогут получать только самые необходимые услуги.

В течение этого времени, как постановил Кабинет министров, будут приняты меры по минимизации личных контактов между людьми из разных домохозяйств и уменьшению загруженности системы здравоохранения.

В целях уменьшения незаконных собраний на частных мероприятиях в стране действует комендантский час, который не позволяет людям покидать место проживания с 20 часов вечера до 5 часов утра за исключением тех случаев, когда человек едет на работу или возвращается с работы домой.