В Риге у Железнодорожного моста прорвало водопровод: в городе — пробки, трамваи не курсируют в Пардаугаву

Из-за аварии водопровода на улице Маскавас 2 — под Железнодорожным мостом — произошли изменения в движении трамваев, в свою очередь, водители сообщают о больших пробках.

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Строители, возводящие в центре Риги инфраструктуру железнодорожной линии Rail Baltica, во время проведения работ прорвали водопровод, сообщило в Twitter предприятие Rīgas ūdens. Авария произошла на улице Маскавас 2 — под Железнодорожным мостом.

Сейчас, информирует Rīgas ūdens, осуществляется аварийная локализация водопровода. По словам представителей компании, движение в этом районе будет ограничено или закрыто до тех пор, пока вода не будет откачана.

Из-за аварии полностью блокировано движение трамваев четырех маршрутов в Пардаугаву из правобережного центра. Трамваи не могут подъехать к Каменному мосту, поскольку это можно сделать сейчас только через улицу Маскавас и набережную.

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что трамвай 10-го маршрута курсиирует только по маршруту Бишуймужа-Виенибас гатве (Детская больница)-Бишумуйжа.

Движение 2-го и 10-го трамваев у Центрального рынка остановлено полностью.

Также из-за прорыва водопровода трамваи 1-го маршрута едут по укороченному маршруту Югла-Привокзальная площадь-Югла — то есть, вообще не курсируют в Иманту и обратно.

Трамваи 5-го маршрута следуют по укороченному маршруту Милгравис-Привокзальная площадь-Милгравис. Трамваи этого маршрута также не курсируют в Иманту.

Uzmanību! Ūdensvada plīsuma dēļ pie Centrāltirgus 10. maršruta tramvajs kursē Bišumuiža — Vienības gatve/Bērnu slimnīca (4. tramvaja depo) — Bišumuiža. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 28, 2023

Очевидцы сообщают, что плотно в обоих направлениях стоит улица Мукусалас. Движение затруднено на улице Краста в сторону центра, на Каменном мосту и в окрестностях.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля строители Rail Baltica во время работы задели контактную сеть железной дороги и произошло короткое замыкание. В результате было отключено напряжение контактной сети на Рижском центральном железнодорожном вокзале и остановлено движение поездов.