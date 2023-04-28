В Риге у Железнодорожного моста прорвало водопровод: в городе — пробки, трамваи не курсируют в Пардаугаву
Foto: LETA

Из-за аварии водопровода на улице Маскавас 2 — под Железнодорожным мостом — произошли изменения в движении трамваев, в свою очередь, водители сообщают о больших пробках.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Строители, возводящие в центре Риги инфраструктуру железнодорожной линии Rail Baltica, во время проведения работ прорвали водопровод, сообщило в Twitter предприятие Rīgas ūdens. Авария произошла на улице Маскавас 2 — под Железнодорожным мостом.

Сейчас, информирует Rīgas ūdens, осуществляется аварийная локализация водопровода. По словам представителей компании, движение в этом районе будет ограничено или закрыто до тех пор, пока вода не будет откачана.

Из-за аварии полностью блокировано движение трамваев четырех маршрутов в Пардаугаву из правобережного центра. Трамваи не могут подъехать к Каменному мосту, поскольку это можно сделать сейчас только через улицу Маскавас и набережную.

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что трамвай 10-го маршрута курсиирует только по маршруту Бишуймужа-Виенибас гатве (Детская больница)-Бишумуйжа.

Движение 2-го и 10-го трамваев у Центрального рынка остановлено полностью.

Также из-за прорыва водопровода трамваи 1-го маршрута едут по укороченному маршруту Югла-Привокзальная площадь-Югла — то есть, вообще не курсируют в Иманту и обратно.

Трамваи 5-го маршрута следуют по укороченному маршруту Милгравис-Привокзальная площадь-Милгравис. Трамваи этого маршрута также не курсируют в Иманту.

Очевидцы сообщают, что плотно в обоих направлениях стоит улица Мукусалас. Движение затруднено на улице Краста в сторону центра, на Каменном мосту и в окрестностях.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля строители Rail Baltica во время работы задели контактную сеть железной дороги и произошло короткое замыкание. В результате было отключено напряжение контактной сети на Рижском центральном железнодорожном вокзале и остановлено движение поездов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как появились пакоматы?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?