В Риге удвоят стоимость социальных услуг

В среду, 21 июня, на заседании комитета Рижской думы по социальным вопросам депутаты поддержали проект решения о повышении платы за услуги по длительной социальной помощи и социальной реабилитации.

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Председатель комитета Виестур Клейнбергс подчеркнул, что плата за услуги должна быть увеличена, чтобы соответствовать реальным затратам и выросшим ценам. Стоимость соцуслуг не менялась с 2020 года.

Руководитель финансового отдела Рижской думы Дайна Нерета пояснила, что из-за распространения Covid-19 количество мест в муниципальных центрах социальных услуг сократилось на 168 мест — со 779 до 611. Однако стоимость коммунальных услуг значительно подорожала.

Ежедневная плата за соцуслуги в муниципальных центрах взрослому человеку в день составит 48,73 евро, в центре Mežciems — 52,72 евро, в Stella maris — 45,85 евро.

Вдове увеличится стоимость услуг и других социальных центров в Риге, которые находятся в ведении столичной думы, включая Рижский муниципальный центр для детей и молодежи.

Решение о повышении платы за услуги долгосрочной социальной помощи и социальной реабилитации еще должно быть одобрено на заседании думы.