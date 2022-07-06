В Риге уменишились очереди на социальное и муниципальное жилье

За год очередь на квартиры Рижского самоуправления уменьшилась на пятую часть или на 20%. Об этом сообщили депутатам Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы во вторник, 5 июля, говорится в сообщении на сайте городского самоуправления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жилищный фонд, принадлежащий Рижскому самоуправлению, состоит примерно из 12 000 квартир, которые используются для оказания помощи в жилищном секторе. Около двух тысяч из них — социальные квартиры, остальные — муниципальные.

В течение 2021 года пособие по освобождению жилплощади получили 140 семей на общую сумму почти 3 млн евро. Это позволило значительно сократить очередь на муниципальные квартиры. Очередь на социальные квартиры за год также уменьшилась — с 2724 до 2166 человек.

В этом году Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы отремонтировал 31 свободную квартиру, еще 83 ремонтируются в настоящее время.

В 2021 году начата разработка проектов реконструкции общественных домов трех разных социальных групп на Прушу 25А, Лиелупес 1 к-10 и Доломита 1. Ожидается, что все проекты будут разработаны к августу.