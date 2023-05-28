В Риге усилят борьбу с водителями, игнорирующими светофоры и полосы общественного транспорта

Рижское самоуправление планирует усилить борьбу с водителями, которые не соблюдают правила светофора и полосы общественного транспорта, сообщили агентству LETA в городской думе.

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Департамент дорожного движения Рижской думы объявил открытый конкурс на предоставление данных о нарушениях правил дорожного движения, которые фиксируются техническими средствами, без остановки транспортного средства.

Контракт с победителем тендера планируется заключить на три года или до достижения определенной суммы.

На эти цели Рижская дума планирует потратить до 140 000 евро.

Технические средства, которые будут фиксировать нарушения водителей, планируется установить в десяти местах. В основном это будут перекрестки, а также места, где есть полосы общественного транспорта, например, съезд с улицы Мукусалас на Каменный мост.

Тендерные предложения должны быть представлены до 15 июня.