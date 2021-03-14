В Риге увеличены пособия для достигших совершеннолетия сирот
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Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам, которые предусматривают увеличение размера пособия на начало самостоятельной жизни для сирот, достигших совершеннолетия, единовременного пособия на покупку предметов домашнего обихода и мягкого инвентаря и пособие для покрытия ежемесячных платежей по учебе для успевающих сирот. Также увеличены нормативы, применяемые при расчете жилищного пособия на покрытие расходов, связанных с использованием жилой площади, сообщает портал самоуправления Riga.lv.

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Поправки предусматривают, что единовременное пособие на начало самостоятельной жизни не может быть менее 218 евро, а для лиц с инвалидностью с детства — не менее 327 евро.

Размер единовременного пособия на приобретение предметов домашнего обихода и мягкого инвентаря в связи с началом самостоятельной жизни планируется увеличить до 820,05 евро. Пособие на ежемесячные расходы для сироты — успевающего воспитанника учебного заведения не может быть менее 109 евро в месяц, а для инвалидов с детства — не менее 163 евро в месяц.

Согласно исследованию цен на коммунальные услуги в предоставленных сиротами счетах от поставщиков коммунальных услуг, будут повышены и нормативы покрытия расходов, которые входят в расчет жилищного пособия.

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