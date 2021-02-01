В Риге увеличится число рейсов на отдельных маршрутах общественного транспорта
Foto: LETA

Чтобы увеличить возможности дистанцирования в общественном транспорте, с сегодняшнего дня количество рейсов на нескольких автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах в Риге будет увеличено, сообщили представители муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предприятие постоянно следит за ситуацией, и наблюдения показывают, что более полным бывает общественный транспорт на некоторых утренних и вечерних рейсах. В будние дни общая пропускная способность общественного транспорта увеличится на 448 рейсов на 15 маршрутах. Эти изменения внесены в по распоряжению исполнительного директора Рижской думы.

Изменения будут внесены в расписание автобусов номер 2, 3, 15, 21, 24, 30, 31, 48 и 58, троллейбусов номер 4, 15, 17 и 25 и трамваев номер 1 и 7.

Предприятие продолжит постоянный мониторинг загруженности общественного транспорта и пассажиропотока.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Rīgas satiksme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини