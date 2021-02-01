В Риге увеличится число рейсов на отдельных маршрутах общественного транспорта

Чтобы увеличить возможности дистанцирования в общественном транспорте, с сегодняшнего дня количество рейсов на нескольких автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах в Риге будет увеличено, сообщили представители муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

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Предприятие постоянно следит за ситуацией, и наблюдения показывают, что более полным бывает общественный транспорт на некоторых утренних и вечерних рейсах. В будние дни общая пропускная способность общественного транспорта увеличится на 448 рейсов на 15 маршрутах. Эти изменения внесены в по распоряжению исполнительного директора Рижской думы.

Изменения будут внесены в расписание автобусов номер 2, 3, 15, 21, 24, 30, 31, 48 и 58, троллейбусов номер 4, 15, 17 и 25 и трамваев номер 1 и 7.

Предприятие продолжит постоянный мониторинг загруженности общественного транспорта и пассажиропотока.