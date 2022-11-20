В Риге в девятую годовщину трагедии в Золитуде вывесят траурные флаги

В понедельник на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в золитудской трагедии.

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21 ноября исполнится ровно девять лет с момента обрушения 21 ноября 2013 года супермаркета "Maxima" в рижском микрорайоне Золитуде. Тогда погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные ранения.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

Траурные флаги на зданиях самоуправления будут вывешены в ответ на призыв общества "Zolitūde 21.11.".

Рижское самоуправление планирует к осени следующего года, когда исполнится десять лет со дня трагических событий, разработать проект мемориала, выделив на эти цели более 100 000 евро.

Как сообщалось, судебные прения по уголовному делу о трагедии в Золитуде, которое рассматривается в апелляционном порядке, завершились в Рижском окружном суде в ноябре.

Слушание дела продолжится 10 января 2023 года в 13:00, когда подсудимым будет дано последнее слово.

Виновным по уголовному делу в суде первой инстанции был признан инженер-строитель Ивар Сергетс, который был приговорен к шести годам лишения свободы и применению запрета на работу по профессии в течение пяти лет.