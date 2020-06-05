В Риге в этом году будут доступны восемь официальных пляжей, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Посетителей готовы принять пляжи в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на Луцавсале, Румбуле, Кипсале, а также у Кишэзерса и озера Бабелитес.

В Пардаугаве отдыхающих будут ждать пляж Вакарбулли, Даугавгривский пляж, пляж на Луцавсале и пляж на Кипсале. Перед началом купального сезона на всех этих пляжах были установлены информационные таблички, мусорные контейнеры, пляжные скамейки и кабинки для переодевания, а также проведены работы по выравниванию песка и другие работы по уходу за территорией.

В Зиемельском районе города отдыхающих ждут пляжи Вецаки и озера Бабелитес. На пляже Вецаки установлено 12 кабинок для переодевания, скамейки, мусорные урны, обеспечен раздельный сбор отходов, установлены передвижные туалеты, в том числе для людей с особыми потребностями. На пляже обустроена детская игровая зона, зоны для игры в волейбол. Для людей с с ограниченной подвижностью и людей с колясками установлено несколько деревянных мостиков.

В Латгальском предместье жители смогут отдохнуть на пляже "Румбула", где также были проведены работы по благоустройству. На пляже доступны санитарные узлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

В Вакарбулли и Вецаки в этом году будет установлен Синий флаг, что является подтверждением соответствия пляжа международным стандартам.