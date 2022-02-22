В Риге в этом году планируется ликвидировать три школы

В столице планируется ликвидировать в этом году три школы — Рижскую 65-ю основную школу, Рижскую 14-ю среднюю школу и Рижскую 18-ю среднюю школу, свидетельствует информация, которую получили депутаты Комитета по образованию, культуре и спорту, сообщает LETA.

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Все школы будут ликвидированы с 31 августа.

Преемственность программы Рижской 65-й основной школы обеспечит Рижская Литовская средняя школа.

Программу Рижской 14-й средней школы обеспечат Рижская средняя школа Райниса и Рижская средняя школа Рейнхолда Шмелинга.

Программу Рижской 18-й средней школы реализует Рижская средняя школа Райниса.

В 65-й школе число учеников с 2011 по 2021 год сократилось на 52% — с 475 до 228. Рижская 65-я основная школа находится в Кенгарагсе на улице Прушу 32. Рижская Литовская школа — на улице Булту. Оба здания перейдут к Литовской школе. Младшие классы — 1-6-й — разместятся на ул. Булту, старшие — 7-12-й — на ул. Прушу.

Число учеников в Рижской 14-й средней школе, находящейся в Агенскалнсе на ул. Маргриетас 4, сократилось за десять лет на 44% — с 421 до 234 учеников. Здание после закрытия школы освободится — возможно, будет использоваться для образования по интересам.

Рижская 18-я средняя (вечерняя) школа находится на Саркандаугаве на ул. Симаня 14. Число учащихся в этом учебном заведении сократилось на 60% за десять лет — с 917 до 367. Школа показывала критически низкие показатели централизованных экзаменов. У учащихся широкий выбор для перехода в другие школы — неподалеку Пушкинский лицей, Рижская 28-я средняя школа, Рижская 31-я средняя школа, Рижская 46-я средняя школа, Рижская Ринужская средняя школа, Рижская 45-я средняя школа. Здание на ул. Симаня 14 будет освобождено и передано для нужд самоуправления или предложено для аренды частной школой.