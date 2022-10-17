В Риге в очереди на получение социальной квартиры приходится ждать от пяти до семи лет

В Риге ждать в очереди за социальной квартирой приходится от пяти до семи лет, свидетельствует информация Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, переданная на рассмотрение ответственного комитета.

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Согласно информации в распоряжении департамента, 1 сентября в очереди на социальное жилье числилось 2033 семьи.

В течение года на получение социальной квартиры обращаются чуть более 500 семей или частных лиц.

На основании решения Комиссии по аренде жилых помещений, помощь в течение года получают 414 семей.

Для обеспечения жителей социальными квартирами самоуправление ремонтирует находящиеся в его распоряжении квартиры и здания.

Как сообщили в департаменте, в ближайшие два года ремонт будет проведен примерно в 500 квартирах.

Информацию о ситуации с социальным жильем Департамент жилья и окружающей среды собирается рассмотреть во вторник, 18 октября.