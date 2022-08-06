В Риге в субботу кратковременный дождь, в Латгале – град и смерчи

В субботу холодный атмосферный фронт достигнет восточной части страны, может образоваться сильная гроза, предупреждают синоптики.

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Самые большие риски – в середине дня, а после обеда – в Латгале. Возможны не только интенсивные ливни, но и сильные порывы ветра, град, а местами даже крупный град и смерчи.

В Курземе днем дождя больше не будет, из-за облаков будет светить солнце. В центральной части страны ожидаются кратковременные дожди.

В основном днем будет дуть умеренный ветер с запада, до обеда на востоке страны еще сохранится южный ветер.

Максимальная температура воздуха сегодня – +19..+23 градуса, на востоке страны – до +29.

В Риге в первой половине дня время от времени возможен дождь, в это время температура воздуха будет ниже, чем прошлой ночью, а после обеда поднимется до +22. Будет дуть умеренный западный ветер.

Погоду определяет холодный атмосферный фронт, с юга увеличивается влияние антициклона.