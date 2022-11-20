В Риге ведется уборка от снега проезжей части и тротуаров

Состояние проезжих частей и тротуаров в Риге после выпавшего в ночь на воскресенье первого снега в целом хорошее, но работы по очистке еще продолжаются, сообщили в самоуправлении.

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Утром 20 ноября толщина снежного покрова в Риге в основном не превышала одного сантиметра.

Состояние дорог в городе оценивается как хорошее, улицы первой и второй категории уже расчищены и посыпаны смесью, на улицах третьей категории проводится проверка.

Работы по очистке тротуаров в Риге начались сразу после снегопада, 20 ноября около 4 часов утра, по заранее разработанным маршрутам.

В этом зимнем сезоне впервые в историческом центре Риги и прилегающим улицам уборка тротуаров проводится механизировано с помощью тракторной техники, предоставленной самоуправлением. За пределами исторического центра владельцы должны самостоятельно содержать тротуары в надлежащем состоянии. После снегопада тротуары должны быть очищены от снега до 8.00 утра следующего дня.

Во время продолжительного снегопада уборка должна производиться по мере необходимости для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов. Должно быть очищено 50% тротуара, но не менее полутора метров. Для посыпки тротуаров допускается использовать смесь песка и соли с концентрацией соли не более 20%.

В столичном самоуправлении признают, что самокаты, поставленные и брошенные на тротуарах, являются серьезным препятствием, мешающим работе спецтехники.

Ранее власти Риги зарезервировали 650 000 евро на содержание тротуаров в центре города зимой. До 31 декабря из бюджета на уборку улиц от снега выделят 150 000 евро, а с 1 января — еще 500 000 евро.

Тротуары в историческом центре Риги будут убирать централизованно. За 1/3 территории отвечает Рижское управление благоустройства, а остальную часть уберут две фирмы - SIA Clean R и SIA Hagberg.

Уборку проезжей части улиц в этом зимнем сезоне сообща обеспечивают Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которые объединились несколько компаний, в том числе - SIA Roadeks, SIA Rīgas tilti, SIA Pilsētas eko serviss и АО Ceļu pārvalde.

По факту нечищенных тротуаров и проезжей части на улицах Риги можно сообщить в Центр управления дорожного сообщения по телефону 80003600, на сайте riga.lv или по электронной почте.