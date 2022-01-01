В Риге владельцев собак обяжут платить за отлов бродячего животного — это предусмотрено вступившими сегодня в силу сегодня изменениями в обязательных правилах о размере муниципальной пошлины за содержание собаки в Риге и надзоре за порядком регистрации собак.

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Поправки устанавливают правило, согласно которому владелец собаки обязан покрыть расходы департамента жилья и окружающей среды Рижской думы на оплату услуг отлова, транспортировки, ветеринарного обслуживания и проживания в приюте животного.

Поправки необходимы, чтобы упростить и оптимизировать процесс оплаты владельцем собаки отлова, транспортировки, ветеринарной помощи и содержания собаки в приюте.