В Риге владельцев собак обяжут платить за отлов бродячего животного
Foto: Shutterstock

В Риге владельцев собак обяжут платить за отлов бродячего животного — это предусмотрено вступившими сегодня в силу сегодня изменениями в обязательных правилах о размере муниципальной пошлины за содержание собаки в Риге и надзоре за порядком регистрации собак.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поправки устанавливают правило, согласно которому владелец собаки обязан покрыть расходы департамента жилья и окружающей среды Рижской думы на оплату услуг отлова, транспортировки, ветеринарного обслуживания и проживания в приюте животного.

Поправки необходимы, чтобы упростить и оптимизировать процесс оплаты владельцем собаки отлова, транспортировки, ветеринарной помощи и содержания собаки в приюте.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников