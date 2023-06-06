В Риге вместо семи участков Госполиции будет три управления
Foto: LETA

Вместо семи участков Госполиции в Риге будет три управления, сообщили агентству LETA в полиции.

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Бывшие Курземский и Земгальский участки объединены в Пардаугавское управление, бывший Латгальский, Кенгарагский и Центральный участки преобразованы в Восточное управление, а Зиемельский и Тейкский участки — в Северное управление.

В этом году такие же изменения были введены и на участках в Рижском регионе.

Привычное расположение зданий полицейских участков в Риге не изменится.

Объединение участков существенно меняет организацию работы в Госполиции. Сокращается количество руководителей и вводится принцип группового управления с тремя направлениями: реагированием, расследованием и предотвращением. Это, в свою очередь, означает, что фрагментация уменьшается, и сотрудники могут реагировать на происшествия на большей территории.

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