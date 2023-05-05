В Риге во время акции собрано на переработку 110 тонн старых шин

В Риге в течение трех недель проходила кампания по сбору старых автомобильных шин, сообщает "Zaļa josta". В акции приняли участие 2960 жителей Риги и окрестностей, которые утилизировали использованные шины бесплатно и экологически безопасным способом.

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Всего в рамках акции собрано около 110 тонн б/у шин, они будут переработаны во вторичное сырье, экономя ресурсы и сохраняя природу.

Акция по сбору подержанных автомобильных шин в центре моды и развлечений "Rīga Plaza" проходила с 3 по 23 апреля. В кампании участвовали в основном рижане, но были и жители соседних самоуправлений.

"Мы рады большому интересу жителей к избавлению от шин экологически безопасным способом. Количество участников акции превысило запланированное в несколько раз, что свидетельствует о том, что сознания общества растет с каждым годом", - заявила Лайма Кублиня, представитель Zaļa josta.

Использованные автомобильные шины можно утилизировать как экологически вредные отходы путем их вторичной переработки в специальном пункте приема. Узнать о ближайших пунктах можно здесь.

Фзические лица один комплект шин в год могут сдать бесплатно в фирму SIA "Druplat" (Рига, ул. Ропажу, 18).

Согласно закону, в случае нарушения правила содержания и сбыта отходов, к физическому лицу применяется предупреждение или штраф в размере до 1000 евро, а для юридического лица — до 2800 евро.