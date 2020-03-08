В Риге водители троллейбусов и трамваев уже 10 лет возят людей без нужных прав

Из-за неразберих в самоуправлении в Риге у водителей троллейбусов и трамваев уже 10 лет нет необходимых водительских прав, а также нет правил о том, как трамваи и троллейбусы должны проходить техосмотр, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

В случае с трамваями аналогичную ситуацию можно наблюдать в Лиепае и Даугавпилсе.

Как сообщает передача, в 2010 и 2011 годах изменились правила дорожного движения, которые касаются прав для водителей трамваев и троллейбусов и технического осмотра этих транспортных средств. Самоуправления, включая Рижскую думу, должны были утвердить порядок для проверки профессиональных навыков водителей и обеспечения безопасности транспортных средств. Но самоуправления этого не сделали.

Nekā personīga отмечает, что права для водителей троллейбусов и трамваев не имеют международной категории, поэтому каждая страна может определять свой собственный порядок для выдачи прав. Чтобы получить такие права в Латвии, нужно пройти в автошколе теорию и практику, затем сдать экзамен по теории в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), а практическое вождение проверяет особая комиссия. Если водитель успешно сдает оба экзамена, то в CSDD ему выдают удостоверение.

Согласно принятым в 2010 году правилам, экзамен на вождение трамвая или троллейбуса могут принимать только комиссия в учебном учреждении, имеющем соответствующее разрешение от самоуправления. По словам исполнительного директора Рижского самоуправления Юриса Радзевича, до сих пор ни одного такого разрешения город не выдавал. За десять лет права на вождение трамваев и троллейбусов получили 270 человек.

До сих пор в CSDD не подозревали, что в системе есть проблемы. В свою очередь Rīgas satiksme считает, что права этих людей на управление общественным транспортом являются действительными.