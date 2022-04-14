В Риге возобновляются строительные и ремонтные работы на мостах и улицах

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что после зимнего технологического перерыва возобновляются строительные работы на нескольких объектах городской транспортной инфраструктуры.

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Один из таких объектов — путепровод через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес, где работы по реновации начались в августе 2021 года. Завершены они будут этим летом. На проезжей части предстоит уложить выравнивающий слой, оклеечную гидроизоляцию, ее защитный слой и асфальтобетонное покрытие. В свою очередь, у краевой балки со стороны Юрмалы предусмотрено строительство нового тротуара.

Также в течение лета планируется закончить реконструкцию перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс; тут работы возобновились на прошлой неделе. Будет улучшена геометрия перекрестка с обеспечением безопасного поворота налево с улицы Маскавас на улицу Крустпилс при сохранении двух полос для движения прямо по ул. Маскавас в направлении Саласпилса. Кроме того, в рамках проектах планируется реконструировать в соответствии с техническим регламентом освещение, инженерные коммуникации и сети управления светофорами, благоустроить автобусные остановки и проложить замкнутую систему ливневой канализации.

На этой неделе начинается также создание велосипедной инфраструктуры на участке улицы Слокас от проспекта Курземес до границы Бабитского края. Работы планируется завершить к концу мая. Основная цель проекта — построить на упомянутом отрезке улицы Слокас общую дорожку для движения пешеходов и велосипедистов. В местах соединения и съезда уровень дорожного покрытия будет понижен до уровня проезжей части.

Начато строительство тротуара на участке улицы Малиенас от улицы Шмерля до автобусной остановки Pansionāts ("Пансионат"). Работы тоже планируется закончить к началу июня — в том числе построить недостающий участок тротуара между улицами Шмерля и Малиенас, обеспечив безопасный доступ пешеходов к автобусной остановке.

Помимо этого, к началу лета планируется достроить пешеходный переход с дополнительным освещением на улице Даммес, у дома №35А. Здесь восстановят конструкцию дорожного покрытия по ширине тротуара, а у пешеходных переходов появятся предупредительные полосы из тактильного бетонного покрытия и направляющие полосы.

Самоуправление просит жителей с пониманием отнестись к необходимости проведения работ и принять во внимание изменения в организации дорожного движения. Информация о них будет предоставлена отдельно.