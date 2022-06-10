В Риге возведен недостающий участок велодорожки от проспекта Курземес до Марупского края

На этой неделе в Риге на участке улицы Слокас от проспекта Курземе до границы с Марупским краем завершено строительство недостающего участка велосипедной инфраструктуры, сообщили в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

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На улице Слокас проложена общая пешеходная и велосипедная дорожка, отделенная от движения транспорта, шириной 2,50 метра, образующая соответствующее соединение с велодорожкой со стороны Бабитского края.

На местах пересечений, развязок и съездов уровень дорожного покрытия был снижен до уровня существующей проезжей части. Рядом с проспектом Курземес в застроенной части оборудована зона отдыха со скамейкой, парковкой для велосипедов и мусорным баком.

Строительство велосипедной инфраструктуры на улице Слокас, на участке от проспекта Курземес до границы Бабитского края, обошлось в 145 484 евро без учета НДС. Проект реализовало SIA "Ļ-KO".