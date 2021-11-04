В Риге впервые пройдет встреча глав МИД стран НАТО

30 ноября и 1 декабря в Риге (в Атта-центре) впервые пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Собрание планировалось с 2019 года, еще до пандемии, пишет издание Diena.

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МИД отмечает, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно обеспечить непрерывность консультаций и принятия решений НАТО, поскольку это демонстрирует потенциал и авторитет Североатлантического союза. Мероприятие будет проходить в соответствии со строгим протоколом безопасности Covid-19, с участием только вакцинированных или перенесших заболевание лиц. Также ограничена программа встречи, а состав делегаций сокращен до восьми человек.

Всего в мероприятии принимают участие несколько сотен должностных лиц различных учреждений и большое число бизнесменов. После встречи в Риге представители стран отправятся Стокгольм на собрание министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил вчера на заседании комиссии Сейма по иностранным делам, что в центре обсуждения на собрании будет новая стратегическая концепция Альянса. Она была одобрена на Лиссабонском саммите 2010 года и не отражает текущих вызовов, в том числе изменений во внешней политике России в свете событий на Украине в 2014 году, а также вопросов, которые альянсу необходимо решать в связи с гибридной угрозой со стороны Китая. "Новая концепция должна сохранить как обороноспособность в качестве основной задачи НАТО, так и трансатлантическое единство, которое является важной предпосылкой для ответа новым геополитическим вызовам", - сказал Э. Ринкевич.

В Риге министры иностранных дел стран НАТО определят основу концепции для послов и экспертов, а те продолжат работу над текстом документа, который будет обсуждаться весной, но саму концепцию планируется утвердить на саммите альянса в Мадриде летом.