В Риге вступил в силу новый порядок остекления лоджий; можно пользоваться типовым эскизом

Согласно новому территориальному планированию столицы вступили в силу изменения в остеклении лоджий, сообщили в Рижской думе. Процедура согласования остекления лоджий упрощается. Если остекление производится с соответствии с утвержденным самоуправлением типовым эскизом, то для домов так называемых второй и третьей групп не требуются документы строительного проектирования.

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Общие строительные нормы предусматривают деление зданий на три группы. Здания, входящие в первую группу — одноэтажные, площадью застройки до 60 квадратных метров, а здания третьей группы имеют более шести надземных этажей. Здания второй группы — это строения, не относящиеся к категории первой и третьей групп, сообщает портал rus.lsm.lv.

В приложении "Решения по остеклению лоджий типовых жилых домов" к Плану территориального планирования Риги доступны архитектурные эскизы остекления лоджий серийных жилых домов (103-й, 104-й, 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий), обеспечивающие единый визуальный образ зданий. Закон "О квартирной собственности" предполагает, что совладельцы серийного жилого дома могут выбрать предложенный эскиз или разработать индивидуальное решение по остеклению лоджий дома.

В первом случае не нужно разрабатывать строительную документацию и обращаться с заявлениемв Департамент городского развития Рижской думы (ДГР). Во втором случае необходимо пригласить сертифицированного архитектора, который разработает эскиз внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада, который должен быть согласован с Департаментом городского развития Рижской думы, путем подачи письма,объясняющего восстановление часть здания, в информационной системе строительства (BIS). В обоих случаях каждый владелец квартиры может застеклить свою лоджию в удобное для себя время. Также возможно использование предварительно согласованного со строительной организацией эскиза внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада. В этом случае следует обратиться за информацией к управляющему зданием или в Департамент городского развития Рижской думы.

Разные варианты остекления лоджий не допустимы в рамках одного фасада, подчеркивает Рижская дума.

Перед остеклением лоджии необходимо привлечь сертифицированного специалиста по строительству, так как здания могут иметь модификации и разное техническое состояние.