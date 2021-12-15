В Риге введены новые налоговые льготы на недвижимость

В среду Рижская дума поддержала новый порядок предоставления льгот по налогу на недвижимое имущество (ННИ) в столице, который вводит новые категории льгот, а также расширяет спектр объектов недвижимости и возможности для получения налоговых льгот.

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Как сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы, в новых правилах сохранены существующие категории льгот, а также введены пять новых категорий.

Например, налоговую льготу в размере 70% сможет получить лицо на землю, на которой строится новый многоквартирный дом, новое офисное здание или новое производственное здание.

Налоговая скидка в размере 90% предоставляется на недавно построенный индивидуальный жилой дом, энергетическая классификация которого расценивается как близкая к нулевой.

Скидка 50% предусмотрена на налог за здания, построенные в рамках таких проектов, которые Латвийское агентство инвестиций и развития признало приоритетными инвестиционными проектами.

Скидка 50% предоставляется лицу, признанному пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, или принимавшему участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В свою очередь, скидка в размере 90% будет предоставляться за недвижимость, используемую для оказания услуг организацией, заключившей с самоуправлением договор о сотрудничестве по оказанию этих услуг жителям Риги.

Будут расширены возможности применения льгот для пенсионеров и инвалидов, проживающих в коммунальных квартирах. Будет расширен диапазон недвижимого имущества, на которое предоставляются налоговые льготы, если данная недвижимость используется для достижения целей общественной благотворительной организации, а также сокращены возможности манипулирования льготами по ННИ.

При этом будет изменен порядок подачи заявок на получение этих льгот, а также введена система отчетности о фактическом использовании конкретного имущества в налоговом году.

Будет введено новое условие для получения льгот: до 1 января налогового года налогоплательщик или его уполномоченное лицо, опекун или попечитель будут должны зарегистрировать официальный адрес электронной почты или согласиться общаться с Рижским управлением муниципальных доходов посредством электронной почты, при этом один из указанных электронных каналов связи должен быть активным в течение всего налогового года.

Это требование не распространяется на малоимущих, малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов, а также пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также ликвидаторов последствий этой аварии.

Сохранятся ныне установленные льготы: малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, на здания с утепленными фасадами, на расположенную в Риге недвижимость будут предоставляться налоговые льготы до 90%.