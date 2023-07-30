В Риге введены новые зоны ограничения скорости; многие жители недовольны

Рижская дума продолжает вводить все новые зоны ограничения скорости дорожного движения в столице. На этой неделе они пополнились участками в Иманте и Скансте, что уже вызвало недовольство многих рижан, сообщает LSM.

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Согласно распоряжению столичного самоуправления, в рижском микрорайоне Иманта на участке между Юрмалас гатве, улицей Слокас и Курземским проспектом скорость движения отныне не может превышать 20 киломатров в час. В этом районе большинство улиц узкие, рядом с ними много частных домов.

Также ограничения скорости введены на этой неделе в столичном районе Скансте — максимальная допустимая скорость на участке между улицами Сканстес, Зирню, Весетас и Спорта теперь составляет 30 километров в час. В этой зоне расположены кварталы многоквартирных домов, учебные заведения, Арена "Рига" и Олимпийский спортивный центр.

Нововведения вызвали большой резонанс в социальной сети Facebook.

"Дебилизм нынешней думы не имеет границ", — считает один из пользователей.

Впрочем, нашлось и немало сторонников ограничения скоростного режима.

"Это большой праздник для района! Спасибо за продуктивное сотрудничество!", — написала одна из жительниц Иманты.

Ситуацию прокомментировали и в Рижской думе.

"Вероятно, недовольны в основном водители, а не наименее защищенные участники дорожного движения. Город должен заботиться обо всех рижанах", — пояснил исполняющий обязанности директора департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс.

Он указал, что снижение скорости движения транспортных средств в городе — в интересах пешеходов и велосипедистов.

Зоны ограничения скорости до сих пор были введены на отдельных улицах центра, в Чиекуркалнсе, Агенскалнсе и Гризинькалнсе. Таких зон будет становиться все больше, пообещали в Рижской думе.

Вайводс добавил, что введенные на этой неделе ограничения в Иманте и Скансте не сильно повлияют на движение в городе.

"Эти районы и выбранные улицы — не магистральные, поэтому на них допустимо снижение скорости движения. Их основная функция — добраться до обозначенных объектов. Следовательно, это не оказывает существенного влияния на общий транспортный поток в городе. Что касается магистральных улиц, то сейчас скорости не снижаются", — пояснил представитель самоуправления.

Какой район Риги будет следующим, где будет введена зона ограничения скорости, самоуправление пока не разглашает.