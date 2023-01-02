С сегодняшнего дня в Риге вводится новая система билетов на общественный транспорт, которая предусматривает повышение платы за одну поездку, но при этом значительно снижена стоимость месячных проездных билетов.

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Кроме того, работающие пенсионеры теперь могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Основные изменения состоят в отказе от ранее существовавших 135 различных видов билетов и введении ограниченных по времени поездки билетов, самым дешевым из которых является 90-минутный билет, который стоит 1,5 евро и позволяет ездить на нескольких транспортных средствах в течение этого времени.

В целом введены два вида билетов с ограниченным временем поездки — на проезд в течение 90 минут, который стоит 1,5 евро, и билет на 24 часа, который стоит 5 евро.

Трехдневный билет стоит 8 евро, пятидневный — 10 евро, месячный — 30 евро.

Плата за одну поездку составит 2 евро, и купить такой билет можно только у водителя автобуса на автобусном маршруте № 22, который курсирует в Рижский аэропорт.

Наиболее существенные изменения касаются месячных проездных билетов, стоимость которых снижена на 40% — с 50 до 30 евро.

Прежние скидки на проезд сохранены, например, студентам, педагогам и медицинским работникам предоставляется 50%-ная скидка на месячные билеты.

Изменения не касаются тех категорий пассажиров, которым предоставляются 100%-ные скидки — пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями по-прежнему могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.