В Риге выполнено более половины запланированных на текущий год работ по ремонту дворов

В микрорайонах Риги ведутся работы по ремонту дворов, в том числе в Вецмилгрависе и Тейке выполнена большая часть работ, а в Латгальском предместье и Пардаугаве примерно половина, сообщили в Рижской думе.

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В Латгальском предместье дворы ремонтируются в квартале между улицами Лубанас, Саласпилс, Славу и Маскавас. На 4100 кв. м будет уложен асфальт, на 9500 кв. м - плитка. Планируется, что работы завершатся к октябрю.

В Пардаугаве ремонт дворов проводится в Болдерае и Иманте. В частности, снят старый асфальт, обновляется система ливневой канализации.

В этом году работы по ремонту дворов и внутренних дорог планируются также на Югле, в Пурвциемсе, массиве Краста, Зиепниеккалнсе и Даугавгриве.