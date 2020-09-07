В Риге вывешено 100 белых флагов в знак протеста против новой кадастровой стоимости

За месяц проведения акции протеста против изменений кадастровой стоимости, на зданиях, принадлежащих членам Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA), было вывешено в общей сложности 100 белых флагов.

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В частности, флаги появились на офисном здании PLACE ELEVEN, на башнях Z Towers, торговых центрах Origo и Galleria Riga и гостинице Hotel Bergs.

По расчетам NĪAA, в результате реформы налоговая нагрузка на владельцев этих зданий вырастет в несколько раз, и такие налоги альянс считает неправомерными. Аналогов такой налоговой нагрузки нет ни в одном соседнем государстве, подчеркивает NĪAA.

После новой кадастровой оценки общая кадастровая стоимость земли и зданий на территории Латвии вырастет на 29,86 мдрд.евро. Об этом сообщает de facto, основываясь на данных, предоставленных Государственной земельной службой (ЛЗС).

По данным ЛЗС, государство оценивает всю имеющуюся в Латвии землю в 17,51 миллиарда евро (ранее — 9,81 млрд.евро), а общая стоимость зданий оценивается в 41,82 миллиарда евро (ранее — 19,71 млрд.евро).

С помощью автоматизированной системы Государственная земельная служба получила кадастровую стоимость более миллиона объектов по всей Латвии. Наибольший прирост стоимости + 167% приходится на земли сельскохозяйственного и лесного назначения. Значительно вырастет и стоимость квартир в новых проектах, особенно в Риге и ее окрестностях, а также особняков, построенных после 2000 года.

Изначально планировалось, что решения о новой кадастровой стоимости вступят в силу в 2022 году. Однако документ еще не направлен на утверждение в правительство, так как неясно, какие налоговые платежи зависят от кадастровой стоимости. Из кадастровой стоимости рассчитывается не только налог на недвижимость, но и различные сборы, включая арендную плату, цены при отчуждении имущества и другие платежи (в разных нормативных актах — около 30 разных целей). В свою очередь, для местных органов власти, собирающих этот налог, одной из целей использования этого налога является поддержание общественной инфраструктуры.