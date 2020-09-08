В Риге выздоровело много больных Covid-19, еще в девяти самоуправлениях вылечились все заболевшие

Наибольшее количество выздоровевших пациентов зарегистрированы в Риге — 25 из 47, еще в девяти самоуправлениях Латвии вылечились все заболевшие, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Все ранее заболевшие выздоровели в Гробиньском, Талсинском, Марупском, Елгавском, Озолниекском, Кекавском, Скриверском и Вилякском краях, а также в Екабпилсе.

Три новых случая инфицирования Covid-19, выявленные за прошедшие сутки, зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе и еще в одном самоуправлении, которое не названо. Инфицированные принадлежат к возрастным группам от 10 до 19 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет.

В Риге на данный момент зарегистрировано 43 человека с Covid-19, в Даугавпилсе — 11. Случаи Covid-19 в настоящее время имеются в 35 самоуправлениях Латвии.