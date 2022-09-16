В Риге за 2 млн евро построена новая многофункциональная спортивная площадка

Спортивная площадка находится на территории, прилегающей к Рижской 75-й средней школе, которая находится на улице Огрес 9 — неподалеку от ресторана LIDO на улице Краста. В рамках проекта построено футбольное поле, соответствующее стандартам Латвийской футбольной федерации, трибуны, ворота, возведены прожекторы.

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Также созданы многофункциональные спортивные площадки. У установленных на площадке баскетбольных колец есть сертификат FIBA. Установлены волейбольная сетка, теннисные стойки и сетка, ворота для флорбола и гандбола. В комплексе созданы и обустроены площадка для уличного баскетбола, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, тренировочное поле. Для удобства спортсменов будут работать и раздевалки.

Чтобы посетителям было удобно передвигаться, на стадионе проложили булыжные дорожки, а для облегчения проезда автомобилей проложили новые асфальтобетонные дорожки и проезжие части.

В ходе реализации проекта также были проведены масштабные работы по озеленению и благоустройству. Установлены флагштоки и стойки для велосипедов, расставлены скамейки и урны для мусора. Помимо этих работ также были спроектированы и проложены электрические сети, в том числе — система освещения, заменены ограждающие конструкции и ворота.

Для безопасности спортсменов и посетителей по всему стадиону установлена ​​система видеонаблюдения.

В учебное время спортивной площадкой в ​​основном будут пользоваться учащиеся Рижской 75-й средней школы. В нерабочее время неогороженная часть построенной инфраструктуры также будет доступна жителям ближайших микрорайонов.