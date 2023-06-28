В Риге за 4,24 млн евро перестроят перекресток улиц Хипократа и Малиенас
Foto: DELFI Aculiecinieks

Рижская дума приняла решение реконструировать перекресток улиц Хипократа и Малиена и построить участок улицы Квелес на от улицы Малиена до улицы Палсас. Сумма затрат составит 4,24 миллиона евро.

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Самоуправление планирует в среднесрочной перспективе взять у Государственной кассы займ на реализацию проекта в размере до 3 599 750 евро и обеспечить софинансирование бюджета Рижского самоуправления в размере до 635 250 евро из средств программы бюджета Рижского самоуправления "Реализация инвестиционной программы".

Планируется, что срок погашения займа составит до 10 лет, отсрочка выплаты основного долга — до трех лет.

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